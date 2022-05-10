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سريلانكا.. تعزيزات أمنية مشددة بعد يوم من احتجاجات تسببت بمقتل خمسة أشخاص

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سريلانكا.. تعزيزات أمنية مشددة بعد يوم من احتجاجات تسببت بمقتل خمسة أشخاص
AFP
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نشرت السلطات في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، الآلاف من عناصر الشرطة لفرض حظر تجول بعد مقتل خمسة أشخاص في أسوأ أعمال عنف خلال أسابيع من الاحتجاجات على أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

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واقتحم آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة، مقر إقامة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا الرسمي في كولومبو خلال الليل، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية لصد الحشد.

وصرح مسؤول أمني كبير لوكالة "فرانس برس"، بأنه "بعد عملية جرت قبل الفجر، قام الجيش بإجلاء رئيس الوزراء السابق وعائلته إلى مكان آمن"، مضيفا: "تم إلقاء ما لا يقل عن 10 قنابل حارقة على المجمع".

وعلى أثر الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت أمس، تقدم رئيس الوزراء باستقالته إلى الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذي لا يزال في منصبه، مع سلطات وقيادة واسعة النطاق لقوات الأمن.

وبعد أسابيع من المظاهرات السلمية المناهضة للحكومة، اندلعت أعمال عنف أمس عندما هاجم أنصار ماهيندا راجاباكسا، المتظاهرين المناهضين للحكومة بالعصي والهراوات.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود وأعلنت حظر تجول فوري في العاصمة كولومبو، وهو إجراء تم توسيعه لاحقا ليشمل الدولة بأكملها.

المصدر: أ ف ب

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