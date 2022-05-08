سياسي في الهند يطلب من محكمة السماح بالبحث عن أصنام قديمة في "تاج محل"

قالت صحيفة "هندوستان تايمز"، إن ممثل الفرع الإقليمي لحزب الشعب الهندي الحاكم، قدم لمحكمة "الله أباد" العليا عريضة تطلب السماح بفتح غرف مغلقة في ضريح "تاج محل".

وذكرت الصحيفة، أن هدف الطلب، الذي قدمه راجنيش سينغ رئيس قسم العلاقات العامة بفرع أيودهيا للحزب الحاكم، معرفة هل توجد في الغرف المغلقة أصنام وكتب مقدسة هندوسية.

ونقلت الصحيفة عن السياسي قوله: "هناك جدل قديم حول تاج محل. تم إغلاق حوالي 20 غرفة فيه، ولا يسمح لأحد بالدخول إليها. ويعتقد أن هذه الغرف تحتوي على أصنام وآلهة هندوسية".

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ويرى سينغ، أنه لا يوجد أي حرج في فتح هذه الغرف ووضع حد لجميع الخلافات.

ونوهت الصحيفة بأن العديد من المنظمات اليمينية الهندوسية، تدعي أن "تاج محل" هو في الواقع معبد هندوسي قديم. ويدور الجدل حول هذا الصرح المعماري الرائع من الرخام الأبيض منذ عدة سنوات، وتزعم جماعات هندوسية بأن "تاج محل" هو معبد هندوسي قديم كان يدعى "تيجو ماهالايا"، وأن حكام الهند المسلمين من سلالة المغول أعادوا ترتيبه لخدمة أهدافهم الخاصة.

المصدر: تاس