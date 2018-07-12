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محكمة هندية تحذر: اهدموا تاج محل أو استعيدوه!

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محكمة هندية تحذر: اهدموا تاج محل أو استعيدوه!
Gettyimages.ru Kriangkrai Thitimakorn
تاج محل
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حذرت المحكمة العليا في الهند من أن أبرز معالم البلاد مهدد بالهدم والإغلاق إذا استمرت الحكومة في تجاهل التصدي للتغير المقلق لألوان "تاج محل".

وانتقدت المحكمة العليا الحكومة الفدرالية وحكومة ولاية أُتّر برديش، يوم الأربعاء 11 يوليو، بسبب فشلها في معالجة تدهور حالة النصب التذكاري الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ17، حسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وبدأت بنية الرخام الأبيض تميل إلى اللون الأصفر بشكل كبير منذ عقود مضت، ثم بدأت بالتحول إلى اللونين البني والأخضر.

وقال القاضيان مادان بي لوكور وديباك جوبتا: "يمكن أن تغلق تاج محل، ويمكنك هدمه إذا شئت ويمكنك أن تتخلص منه إذا قررت بالفعل، فولاية أُتّر برديش لا تنزعج، وليس لديها خطة عمل أو رؤية حتى الآن للتصدي للحالة المتردية التي يواجهها المبنى الأثري، فإما أن تهدمه أو تستعيده".

وفي مايو الماضي، أمرت المحكمة العليا الحكومة بالسعي للحصول على مساعدة أجنبية لإصلاح اللون المتغير للمبنى الأثري الذي يعد أحد مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.

ويعتقد أن تغير لون تاج محل ناتج عن التلوث وأعمال البناء والحشرات، حيث أن الحشرات تنجذب إلى مياه الصرف الصحي في نهر يامونا المجاور، وتترك فضلاتها آثارا خضراء على الرخام.

وأغلقت الحكومة العديد من المصانع بالقرب من تاج محل في مدينة أغرا، وتمت معالجة المبنى، عدة مرات خلال عقد من الزمن، بحزم طينية تمتص الأوساخ، في محاولة لإنقاذ واجهته البيضاء الشهيرة، وجاءت آخر تلك المحاولات، في يناير الماضي.

وبني تاج محل الإمبراطور المغولي شاه جاهان (شهاب الدين محمد بن نور الدين شاه جاهان) كضريح لزوجته، ممتاز محل. ويعتبر المبنى أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم، وهو من أكبر مناطق الجذب السياحي في الهند، حيث يستقطب حوالي 8 ملايين زائر كل عام.

المصدر: RT

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