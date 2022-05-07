إندونيسيا تعترض ناقلة لمخالفتها حظر تصدير زيت النخيل إلى ماليزيا

ذكرت قناة نيوز آسيا، أن البحرية الإندونيسية احتجزت ناقلة كانت تحاول تهريب شحنة من زيت النخيل إلى ماليزيا، رغم حظر السلطات الإندونيسية تصدير زيت النخيل.

وقال ممثل البحرية الإندونيسية، "كانت السفينة تحمل 34 حاوية من زيت النخيل. هذا النوع من المواد الخام محظور مؤقتا للتصدير".

وتنتج أندونيسيا ما يقرب من 60 ٪ من زيت النخيل في العالم، ويتم استهلاك ثلث الإنتاج محليا. في هذه الأثناء، وعلى خلفية الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا، فإن أسعار الزيوت النباتية في العالم تصل إلى أرقام قياسية تاريخية.

وتشير القناة إلى أنه نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار زيت النخيل في إندونيسيا بشكل حاد، وحدث انقطاع في توريد السلع، ويفضل منتجوها بيعه في الخارج بأسعار أعلى. ونتيجة لذلك، تدخلت السلطات، حيث حاولت تنظيم التسعير وحظرت تصدير زيت النخيل. إذ يشهد زيت النخيل وبذور اللفت وفول الصويا في الخارج. ارتفاعا قياسيا في أسعاره.

المصدر: إنترفاكس