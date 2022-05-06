لن ينضما إلى الملكة على شرفة القصر.. هاري وميغان سيحضران "يوبيل" الملكة إليزابيث

أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حضورهما في يونيو المقبل مراسم الاحتفال بالذكرى الـ70 لاعتلاء جدته الملكة إليزابيث ‏الثانية العرش البريطاني.‏

وسيحضر هاري وميغان الاحتفالات إلى جانب طفليهما، آرتشي وليلي، وفقا لبيان صادر، يوم الجمعة، عن متحدث باسميهما.

وقال المتحدث في البيان إن "الأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، متحمسان ويشرفهما حضور احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو مع أطفالهما".

في المقابل، أكد قصر باكنغهام في بيان يوم الجمعة، أن الأمير هاري وميغان ماركل لن ينضما إلى ملكة بريطانيا على شرفة قصر باكنغهام، من أجل حضور عرض "Trooping the Colour"، وهو أحد أكثر الأحداث شهرة خلال الاحتفالات.

وأفاد متحدث باسم القصر في بيان بأن أفراد العائلة المالكة فقط الذين يقومون بمهام نيابة عن الملكة، سيظهرون على الشرفة في العام الحالي.

وأضاف بيان القصر الملكي كذلك أن الأمير أندرو، نجل ملكة بريطانيا، لن يقف بجوارها في الشرفة الملكية، وذلك بعد تنحيه عن واجباته الملكية، في أعقاب قضية الاعتداء الجنسي المدنية، التي تمت تسويتها حاليا، ورفعت ضده في أمريكا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وسيكون "اليوبيل الفضي" هو المرة الأولى التي تلتقي فيها ابنة الزوجين "ليلي" البالغة من العمر 11 شهرا بالملكة إليزابيث.

ويأتي إعلان الأمير هاري وميغان ماركل، بعد أن صرح الشهر الماضي أن حضوره لـ"اليوبيل البلاتيني" للمليكة يتوقف على توفير الأمن له ولأسرته أثناء تواجده في المملكة المتحدة.

وأعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تخليهما عن صفتهما الملكية في عام 2020، وكذلك عن ألقابهما الملكية، وقالا وقتها إنهما يرغبان في أن يكونا مستقلين ماديا بعيدا عن القصر الملكي، ويقيمان حاليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

المصدر: هيئة الإذاعة البريطانية