قال نائب رئيس وزراء مولدوفا إن بلاده "على يقين" من أن كييف لا علاقة لها بالهجمات في ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه)، زاعما أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث هو "مواجهات داخل المنطقة".

ووقعت ثلاث هجمات إرهابية في ترانسنيستريا - في مبنى وزارة أمن الدولة في العاصمة تيراسبول، وعند وحدة عسكرية بالقرب من قرية باركاني، وعلى برج مركز للإذاعة والتلفزيون بالقرب من قرية ماياك.

وتم إعلان مستوى التهديد الإرهابي "الأحمر" في الجمهورية. وفتحت لجنة التحقيق في ترانسنيستريا قضايا جنائية على خلفية "هجوم إرهابي ارتكبته مجموعة من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية". وقال رئيس الجمهورية غير المعترف بها، فاديم كراسنوسيلسكي، إن تتبع آثار منظمي الانفجارات في ترانسنيستريا يقود إلى أوكرانيا.

وقال نائب رئيس وزراء مولدوفا لشؤون إعادة الإدماج، أوليغ سيريبريان، عبر قناة TV8 التلفزيونية: "لا يوجد سبب لتورط أوكرانيا بطريقة ما في هذا الوضع، والأوكرانيون ليسوا مهتمين بزعزعة استقرار الوضع في ترانسنيستريا. كما أن روسيا لم تتحمل المسؤولية، ولهذا افترضنا أن الحديث يدور عن صراعات داخلية".

وأقر نائب رئيس الوزراء بعدم وجود تعاون بين وكالات إنفاذ القانون في كيشيناو وتيراسبول. ومع ذلك، فقد ناقش الموقف شخصيا مع زعيم ترانسنيستريا، فاديم كراسنوسيلسكي، ويعتقد أنه من المهم للغاية الآن الحفاظ على الحوار وتبادل المعلومات.

وسعت ترانسنيستريا، التي يشكل الروس والأوكرانيون 60% من سكانها، للانفصال عن مولدوفا حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، خوفا من أن تنضم مولدوفا إلى رومانيا في موجة النزعات القومية. وفي عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحل المشكلة بالقوة، أصبحت ترانسنيستريا فعليا منطقة لا تخضع لسيطرة كيشيناو.

المصدر: نوفوستي