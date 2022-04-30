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نائبة بلينكن تتوجه إلى فرنسا لبحث التنسيق بشأن أوكرانيا مع حلفاء واشنطن الغربيين

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نائبة بلينكن تتوجه إلى فرنسا لبحث التنسيق بشأن أوكرانيا مع حلفاء واشنطن الغربيين
Legion-Media ZUMA Press
نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية ستلتقي بمسؤولين غربيين في باريس يوم 7 مايو لمناقشة التنسيق بشأن أوكرانيا.

وأوضح بيان للخارجية الأمريكية، أن شيرمان ستلتقي كلا من الأمين العام بوزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا ديلاتر وسكرتير الخارجية الألمانية أندرياس ميخائيليس والأمين العام للخارجية الإيطالية إيتوري سيكوي نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي.

ويهدف اللقاء إلى "مناقشة تنسيقنا الوثيق"، حسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تزور شيرمان قبل التوجه إلى فرنسا، جنوب إفريقيا وأنولا والغابون.

المصدر: تاس

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