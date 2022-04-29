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مسؤول أمريكي: أكثر من 12 رحلة جوية ستغادر الولايات المتحدة محملة بمساعدات عسكرية للقوات الأوكرانية

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مسؤول أمريكي: أكثر من 12 رحلة جوية ستغادر الولايات المتحدة محملة بمساعدات عسكرية للقوات الأوكرانية
Gettyimages.ru
البنتاغون
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قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية إن أكثر من 12 رحلة ستغادر الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة القادمة محملة بمساعدات عسكرية للقوات الأوكرانية.

وأضاف المسؤول أن المساعدات العسكرية تشمل مدافع من نوع هاوتزر وطائرات فينيكس بدون طيار ورادارات.

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وصرح المسؤول الكبير للصحفيين بأنه "من المتوقع أن تنطلق أكثر من 12 رحلة جوية من الولايات المتحدة خلال الأربع والعشرين الساعة المقبلة".

ووفقا له، فإن الشريحة الجديدة ستشمل مدافع هاوتزر عيار 155 ملم وذخيرتها وطائرات فينيكس دون طيار ورادارات.

وأفاد ممثل الوزارة أن أكثر من 100 أوكراني خارج البلاد يتم تدريبهم على استخدام المدفعية، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تشارك في إخراج الجيش الأوكراني من البلاد للتدريب، كما أن الجيش الأمريكي غير موجود في أوكرانيا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد شددت على أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الدعم الغربي لأوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: وكالات

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