أنباء عن تفجير سيارة في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان

أفادت وسائل إعلام بأن انفجارا ضرب اليوم الخميس سيارة تقل مدنيين في رابع أكبر مدن أفغانستان، مزار شريف.

ووفقا للتقارير الأولية، يدور الحديث عن هجوم إرهابي استهدف سيارة فان أمام مدرسة السلطان غياث الدين في منطقة ذات أغلبية شيعية في مزار شريف.

د مزارشريف ښار په لسمه ناحيه کې د ملکي وګړو پر موټر چاودنه شوې ده. نور جزئیات وروسته…#آماج_نیوزpic.twitter.com/hqBf9eZAmW — Aamaj News (@aamajnews24) April 28, 2022

ولم تعلق حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان بعد على الموضوع.

ولم تتضح بعد حصيلة ضحايا الحادث الذي يأتي بعد أسبوع من تفجير دموي خلف 31 قتيلا و87 جريحا على الأقل في مسجد سه دكان في مزار شريف، وتبناه تنظيم "داعش".

يتبع..