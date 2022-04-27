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الرئيس البلغاري يرفض تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أخبار العالم

الرئيس البلغاري يرفض تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا
Globallookpress Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency
الرئيس البلغاري/ رومين راديف (صورة أرشيفية)
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رفض الرئيس البلغاري، رومين راديف، تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا عى نحو قاطع.

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جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين اليوم الأربعاء، 27 أبريل، حيث أعلن أن "هناك رفض قاطع لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لأن ذلك يعني خطوة نحو إشراك بلغاريا في هذا الصراع. نحن نرى أن الدعوات للسلام من أجل إنهاء مبكر لهذا الصراع تتلاشى تدريجيا مع الأسف، وحل محل ذلك الخطاب المتشدد".

المصدر: تاس

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