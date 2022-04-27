بيان: روسيا تقرر الانسحاب من منظمة السياحة العالمية

أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، حسبما أكدت المنظمة في بيان عبر "تويتر" اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان "السياحة العالمية": "أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية. سيتطلب ذلك إجراءات معينة وسيستغرق عاما، لكن تعليق العضوية يسري مفعوله على الفور".

But suspension is effective immediately!

The UNWTO Extraordinary General Assembly will continue in Madrid.

Members will have their say through a democratic vote. — World Tourism Organization (@UNWTO) April 27, 2022

وذكرت منظمة السياحة العالمية أنه كان مقررا أن تنظر جلسة استثنائية للجمعية العامة للمنظمة تنعقد اليوم الأربعاء في مدريد، في تعليق عضوية روسيا في المنظمة على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

تم اتخاذ قرار عقد الجلسة في أوائل مارس بعد أن تقدمت كولومبيا وغواتيمالا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا بطلب تعليق عضوية روسيا.

من جانبها، وجهت روسيا رسالة إلى المنظمة دعت فيها لرفض اقتراح عقد الجلسة الاستثنائية، مشيرة إلى أن الوضع في أوكرانيا لا علاقة له بالسياحة.

في وقت سابق، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تعليق عضوية روسيا في "السياحة العالمية" يمكن أن يخلق سابقة ذات عواقب وخيمة.

المصدر: "إنتفاكس" + "نوفوستي"