أردوغان يبحث مع زيلينسكي الوساطة التركية بين موسكو وكييف وإجلاء سكان ماريوبول

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد هاتفيا آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية مع رئيس هذه الدولة فلاديمير زيلينسكي.

وأكدت الرئاسة التركية في بيان لها أن المكالمة بين أردوغان وزيلينسكي تناولت "آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والمسائل المتعلقة بالعملية التفاوضية".

President @RTErdogan spoke by phone with President Volodymyr Zelensky of Ukraine.



The call addressed the latest developments in the Russia-Ukraine war and issues concerning the negotiation process. — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 24, 2022

وتطرق الاتصال خصوصا إلى الوضع في مدينة ماريوبول التي تسيطر عليها القوات الروسية بالكامل باستثناء مصنع الصلب الضخم "آزوفستال".

ووفقا للبيان التركي، شدد أردوغان على ضرورة ضمان إجلاء المدنيين والجرحى من ماريوبول، محذرا من أن الوضع هناك "يزداد حزنا يوما تلو آخر".

وقال الرئيس التركي، حسب البيان، إن أنقرة "لا تزال مستعدة لتقديم كل ما بوسعها من المساعدة وتعرض أي دعم، بما في ذلك الوساطة، خلال العملية التفاوضية"، مؤكدا أن تركيا مبدئيا "تنظر إيجابا" إلى فكرة تقديمها وعدة دول أخرى ضمانات أمنية إلى كييف ضمن إطار اتفاقية سلام محتملة مع موسكو.

المصدر: RT