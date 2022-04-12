روسيا تفتح قضية جنائية ضد قائد وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، فتح ملف "قضية جنائية" ضد قائد وحدة القوات المسلحة الأوكرانية، الذي أمر بقصف جمهورية دونيتسك الشعبية مستهدفا المدنيين.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة: "رفعت دعوى جنائية ضد قائد فرقة المدفعية الصاروخية في اللواء الآلي المنفصل 54 للقوات المسلحة الأوكرانية أوليغ أناتوليفيتش فيليبوفيتش وجنود مجهولين آخرين من الفرقة المدفعية ذاتها، إذ ينظر إلى أفعالهم على أنها علامات على ارتكاب جريمة بموجب الفقرة 1 من المادة 356 من القانون الجنائي الروسي، والتي تنص على (إساءة معاملة السكان المدنيين.. استخدام الوسائل والأساليب في نزاع مسلح محظورة بموجب معاهدة دولية بشأن القانون الجنائي الروسي)".

ووفقا للتحقيقات، ففي "صباح يوم 9 أبريل، نفذ فيليبوفيتش الأوامر الجنائية الصادرة عن قائد اللواء الآلي المنفصل 54 للقوات المسلحة الأوكرانية، أ.س. مايسترينكو، وقادة ومسؤولون آخرون في وزارة الدفاع الأوكرانية، وبعدها أمر فيليبوفيتش مرؤوسيه بقصف منطقة بتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، مما أسفر عن مقتل سيدة".

وأضاف البيان: "يجري بالفعل التحقيق في قضية جنائية ضد مايسترينكو من قبل مديرية التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية، وقد وجهت إليه تهما غيابية بارتكاب جرائم بموجب الفقرة 1 من المادة 356 من القانون الجنائي الروسي"، مشيرا إلى أنه "نتيجة لهذه الجرائم قتل مدنيون عزل وجرح كثيرون".

المصدر: "نوفوستي"