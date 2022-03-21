لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية ضد مقدمة برامج أوكرانية هددت الطيارين الروسي وأسرهم

أمر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين بفتح قضية جنائية فورية ضد مقدمة برامج تلفزيونية أوكرانية بسبب تهديداتها الموجهة ضد الطيارين الروس وأفراد عائلاتهم.

وقالت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية: "أصدر رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين تعليمات إلى إدارة التحقيقات الرئيسة التابعة للجنة التحقيق في الاتحاد الروسي برفع دعوى جنائية ضد ناتاليا موسيتشوك، مقدمة البرامج التلفزيونية في القناة التلفزيونية الأوكرانية 1 + 1، التي وجهت تهديدات ضد الطيارين الروس وأفراد أسرهم".

وحرضت موسيتشوك على شاشة القناة التلفزيونية على استخدام العنف ضد الطيارين الروس وجميع أقاربهم، متفوهة بتهديدات حقيقية لأسر الطيارين.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيانها إن "باستريكين أعطى تعليمات بتحميل ناتاليا موسيتشوك المسؤولية التي حددها القانون في إطار القضية الجنائية. وبعد جمع المعلومات الضرورية، ستوضع على قائمة المطلوبين الدوليين".

المصدر: تاس