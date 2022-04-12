 
مباشر

لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: نسجل وقائع تجنيد شباب من سيبيريا من قبل النازيين الأوكرانيين

أخبار العالم

لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: نسجل وقائع تجنيد شباب من سيبيريا من قبل النازيين الأوكرانيين
Sputnik
أفراد جهاز الأمن الفدرالي الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssq2

أعلنت الجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تم في ظل ظروف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسجيل وقائع تجنيد شباب من سيبيريا من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين.

إقرأ المزيد
اعتقال أحد أنصار النازيين الجدد الأوكرانيين وفي حيازته متفجرات في شبه جزيرة القرم
اعتقال أحد أنصار النازيين الجدد الأوكرانيين وفي حيازته متفجرات في شبه جزيرة القرم

وجاء في بيان صدر عن المركز أنه عقد، اليوم الثلاثاء، في موسكو اجتماع تحت قيادة رئيس المركز ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، والذي نظر في القضايا المتعلقة بمنع الإرهاب في مقاطعة سيبيريا الفيدرالية.

وأضاف البيان: "خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ودونباس، تتطلب اهتماما خاصا الوقائع المتعلقة بإشراك الشباب من قبل أعضاء مجموعات النازيين الجدد الأوكرانيين وحملهم على ارتكاب جرائم بما في ذلك باستخدام العبوات الناسفة يدوية الصنع".

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا