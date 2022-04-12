لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: نسجل وقائع تجنيد شباب من سيبيريا من قبل النازيين الأوكرانيين

أعلنت الجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تم في ظل ظروف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسجيل وقائع تجنيد شباب من سيبيريا من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين.

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وجاء في بيان صدر عن المركز أنه عقد، اليوم الثلاثاء، في موسكو اجتماع تحت قيادة رئيس المركز ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، والذي نظر في القضايا المتعلقة بمنع الإرهاب في مقاطعة سيبيريا الفيدرالية.

وأضاف البيان: "خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ودونباس، تتطلب اهتماما خاصا الوقائع المتعلقة بإشراك الشباب من قبل أعضاء مجموعات النازيين الجدد الأوكرانيين وحملهم على ارتكاب جرائم بما في ذلك باستخدام العبوات الناسفة يدوية الصنع".

المصدر: سبوتنيك