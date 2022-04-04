اعتقال أحد أنصار النازيين الجدد الأوكرانيين وفي حيازته متفجرات في شبه جزيرة القرم

ألقى جهاز الأمن الفدرالي الروسي القبض على أحد أنصار النازيين الجدد الأوكرانيين وبحيازته عبوات ناسفة ومتفجرات، اليوم الاثنين.

وقالت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي لجمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول: "ثبت أن أحد سكان مدينة ألوشتا بجمهورية القرم من مواليد 1982، قد احتفظ بعبوة ناسفة بدائية الصنع ومواد متفجرة تزيد على 500 غرام في مكان إقامته، ومسدس، وكمية من مادة تي إن تي، فضلا عن مواد اخرى تتعلق بنشاط غير قانوني".

وأوضحت الخدمة الصحفية أنه "بالإضافة إلى ذلك، تمت السيطرة على أجهزة كمبيوتر واتصالات محمولة، حيث تم العثور فيها على مواد فيديو ذات محتوى متطرف، وصور لرموز نازية وخطابات فاشية، بالإضافة إلى مراسلات المعتقل مع أعضاء الكتائب القومية الأوكرانية".

المصدر: تاس