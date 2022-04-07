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وزيرة الخارجية البريطانية: القانون التأسيسي لروسيا والناتو "ميت"

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وزيرة الخارجية البريطانية: القانون التأسيسي لروسيا والناتو
Globallookpress Martyn Wheatley / Parsons Media
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس
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اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن القانون التأسيسي لروسيا والناتو قد "مات" بالفعل.

وقالت تروس خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو في بروكسل: "عصر التعاون مع روسيا انتهى. نحن بحاجة إلى نهج جديد للأمن في أوروبا، يقوم على الصمود والدفاع والردع. لا يوجد وقت للعزاء الكاذب". حسب ما نقلت وكالة "PA".

ونقلت الوكالة أن تروس ستدعو دول الناتو إلى تشديد العقوبات ضد روسيا ومواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، وتعتقد أن التحالف يجب أن يقدم مساعدة كبيرة لدول مثل جورجيا ومولدوفا وفنلندا والسويد.

ووقعت روسيا ودول الناتو على القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن في 27 مايو 1997.

المصدر: تاس

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