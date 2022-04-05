الناتو: حجم دعمنا لأوكرانيا لا يهدد بنشوب حرب شاملة بين دول نووية

أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدعم العسكري الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا لا يهدد بنشوب حرب شاملة بين دول نووية.

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ونقلت وكالة "تاس" عن ستولتنبيرغ قوله إن الحلف مسؤول عن منع انتشار التصعيد إلى خارج أراضي أوكرانيا. وأضاف: "لهذا السبب بالذات اضطر الناتو إلى اتخاذ قرار صعب حول تقديم مساعدات (لأوكرانيا) بشكل لا يسهل تحول النزاع إلى حرب شاملة بين روسيا - التي هي دولة نووية -والناتو".

وفي وقت سابق كشف الأمين العام للحلف عن خطط الناتو لإمداد أوكرانيا بوسائل واقية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، إضافة إلى دعم الحلف لكييف في مجال الوقاية من الهجمات السيبرانية وتزويدها باللوازم الطبية.

المصدر: "تاس"