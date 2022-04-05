ناشط إسباني يكشف فظاعة ما رآه في مناطق الصراع الساخنة في أوكرانيا

كشف ناشط إسباني، وهو مدون مؤثرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة ما رآه بعد توجهه إلى مناطق الصراع الساخنة في أوكرانيا، منوها بأن الإعلام الغربي لا ينقل حقيقة إجرام المتطرفين هناك.

وقال المدون والناشط الإسباني، روبن جيسبرت:" قررت الذهاب شخصيا إلى دونباس وغيرها من المناطق الساخنة والتحقق من التقارير المتعلقة بجرائم المتطرفين ضد المدنيين".

ولفت الناشط إلى أنه في إسبانيا لا يظهرون الحقيقة الكاملة على وسائل الإعلام حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا: "معظم المعلومات الواردة (عن مدى الجرائم) صحيحة، وفي الغرب، لأسباب سياسية، لا يريدون التحقيق في ذلك وتغطية ما يحدث في ماريوبول ودونباس".

وأضاف : "أحاول فقط عرض جميع المعلومات حول الصراع فيما يتعلق بأوكرانيا والحرب الأهلية الجارية في دونباس منذ عام 2014، وفوق كل شيء أن بلدي إسبانيا والغرب يقدمون الأسلحة إلى الحكومة الأوكرانية".

وأكد أن " هنالك حاجة لمراقبة ما يتم فعله بهذه الأسلحة، لأنه، كما أعتقد، إذا تم استخدامها لقتل المدنيين، فهذه إبادة جماعية ويكون بلدي متواطئ في الإبادة الجماعية"، بحسب تعبيره.

المصدر: RT