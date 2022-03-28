سكان ماريوبول يتحدثون لـRT عن ممارسات نازيي "آزوف"

تحدث مراسل RT مع عدد من سكان ماريوبول أجبروا على البقاء في قبو بنايتهم لمدة شهر، حيث يلزم النازيون المدنيين بالبقاء في أقبية الأبنية ويمنعونهم من النزوح لجعلهم دروعا بشرية.

وقالت إحدى النساء: "شققنا احترقت ثم نزلنا إلى هنا. مات كثيرون ودفناهم في فناء المنزل"، وأضافت أن العسكريين الأوكرانيين لم يفعلوا شيئا لمساعدتهم.

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وقال أحد السكان إن القوات الأوكرانية "تطلق النار ببساطة لتقتل. سواء على الجيش الروسي أو على المدنيين".

وأضاف: "عندما يضغط "آزوف" على الزناد، فإنه يطلق النار في كل الاتجاهات، على الشقق السكنية والأقبية ومنذ فترة قصيرة، انهار قبو ومات الكثير من الناس تحت الأنقاض".

وأشار السكان إلى أنه بسبب البرد وسوء الظروف الجوية يمرض الأطفال كثيرا.

وقالت فتاة: "حُطمت جميع نوافذ منزلنا. نحن نعيش الآن هنا، نصف الأطفال هنا مرضى. جدتي معوقة. أنا أنتظر والدتي وأخي الكبير دافيد وأنتظر أن ينتهي هذا كله".

المصدر:RT