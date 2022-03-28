روسيا مستعدة للتعاون الإنساني عبر مجلس الأمن في أوكرانيا

أعلنت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أن موسكو مستعدة للتعاون في مجلس الأمن حول المسار الإنساني في أوكرانيا.

وقالت البعثة: "لقد أحطنا علما بالبيان الصادر اليوم عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا فيه روسيا إلى ضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا من أجل العمليات الإنسانية".

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وتابعت: "نعرب عن أسفنا لأن أنطونيو غوتيريش لم يقيم تصرفات أعضاء الأمم المتحدة التي نسفت جهود الوفد الروسي التي دعت إلى استيفاء جميع الأطراف شروط عمل العاملين في المجال الإنساني في أوكرانيا".

وأضافت: "نأسف لأن جهود العاملين في المجال الإنساني في هذا البلد أصبحوا رهينة للأهداف الجيوسياسية لأسياد كييف الغربيين".

وقالت: "ما زلنا مستعدين للتعاون مع زملائنا في مجلس الأمن حول المسار الإنساني في أوكرانيا ومنفتحون على مناقشة جميع السبل كما أن الممرات الإنسانية اليومية مفتوحة وتضمن القوات الروسية أمن كل من يريد الخروج" من ماروبول.

المصدر: تاس