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عون: استهداف رئاسة الجمهورية اللبنانية مؤسف

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عون: استهداف رئاسة الجمهورية اللبنانية مؤسف
AFP
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أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء عن أسفه لاستهداف بعض المسؤولين والإعلاميين موقع رئاسة الجمهورية.

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وكتب عون عبر "تويتر": "يؤسفني أن قسما كبيرا من اللبنانيين مسؤولين وإعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنيا تجاه موقع الرئيس ودوره وقسمه".

وشدد على أن "الرئاسة خارج دائرة الاستهداف".

وتابع: "الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيرا مجلس النواب بشروط المادة 52 من الدستور".

المصدر: RT

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