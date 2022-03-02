عون: استهداف رئاسة الجمهورية اللبنانية مؤسف

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء عن أسفه لاستهداف بعض المسؤولين والإعلاميين موقع رئاسة الجمهورية.

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وكتب عون عبر "تويتر": "يؤسفني أن قسما كبيرا من اللبنانيين مسؤولين وإعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنيا تجاه موقع الرئيس ودوره وقسمه".

وشدد على أن "الرئاسة خارج دائرة الاستهداف".

يؤسفني ان قسماً كبيراً من اللبنانيين مسؤولين واعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنياً تجاه موقع الرئيس ودوره وقَسَمه. الرئاسة خارج دائرة الاستهداف. 1/2 — General Michel Aoun (@General_Aoun) March 2, 2022

وتابع: "الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيرا مجلس النواب بشروط المادة 52 من الدستور".

الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، واخيراً مجلس النواب بشروط المادة ٥٢ من الدستور. 2/2 — General Michel Aoun (@General_Aoun) March 2, 2022

المصدر: RT