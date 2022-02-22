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عون ينفي التنازل عن حقوق لبنان بملف الحدود البحرية مع إسرائيل

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عون ينفي التنازل عن حقوق لبنان بملف الحدود البحرية مع إسرائيل
AFP
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نفى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، ما يقال حول التنازل عن حقوق لبنان في الحدود البحرية، في التفاوض مع إسرائيل,

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وقال عون، أمام وفد المجمع الثقافي الجعفري، أن "ما يقال حول التنازل في التفاوض عن حقوق لبنان في الحدود البحرية ليس صحيحا، والنقاشات ستحفظ حقوقه وثروته".

وشدد عون على ضرورة أن يترافق الحوار مع تعميم ثقافة التضامن الوطني لمحاربة الفساد والمحافظة على القيم الإنسانية المختلفة.

يذكر، أنه انطلقت في أكتوبر 2020 مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، تحت رعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: RT

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