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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في يومها السادس.. لحظة بلحظة

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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في يومها السادس.. لحظة بلحظة
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يواصل الجيش الروسي لليوم السادس عمليته الخاصة لحماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا وسط تشديد الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية ضد موسكو وتصعيد الدعم العسكري للسلطات الأوكرانية.

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وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

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