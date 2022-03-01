واشنطن تؤكد موقفها من طلب زيلينسكي فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا

استبعد البيت الأبيض فكرة فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا بعد طلب بهذا الشأن قدمه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي ردا على سؤال بهذا الشأن:

"حسنا، لقد كان الرئيس بايدن واضحا جدا في أنه لا ينوي إرسال قوات أمريكية لخوض حرب مع روسيا، وأعتقد أن من المهم أن نلاحظ هنا أن هذا هو أساسا ما ستكون هذه خطوة نحوه، لأن منطقة حظر الطيران تتطلب التنفيذـ وسيتطلب الأمر نشر الجيش الأمريكي لفرضه، وهو ما سيكون صراعا مباشرا..صراعا مباشرا محتملا وحربا محتملة مع روسيا، وهو أمر لا نخطط لأن نكون جزءا منه".

وفي سياق متصل، أشارت بساكي إلى أن إمكانية بحث رفع العقوبات عن روسيا مرهونة بجنوحها للتهدئة، معتبرة استنفار قوات الردع النووي الروسية "أمرا خطيرا".

وقالت: "إذا بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتخاذ خطوات نحو وقف التصعيد، فأنا متأكدة من أنه يمكننا التحدث عن ذلك".

وعن استنفار قوات الردع النووي الروسية، قالت: "نعتقد أن مثل هذا الخطاب الاستفزازي حول الأسلحة النووية أمر خطير ويزيد من مخاطر سوء التقدير ويجب تجنبه ولن نتغاضى عنه".

ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا في السابق ولفترة طويلة على أن استخدام الأسلحة النووية ستكون له عواقب وخيمة".

وأضافت: "كما قيل مرارا وتكرارا، بما في ذلك في وقت سابق من هذا العام، لا يمكن كسب الحرب النووية وهي لن تبدأ أبدا.. لذلك لا نرى أي سبب لتغيير مستوى التهديد لدينا".

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المصدر: موقع البيت الأبيض + "تاس"