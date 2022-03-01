 
مباشر

وسائل إعلام: لوكاشينكو طلب من بوتين نشر "إس-400" في بلاده

أخبار العالم

وسائل إعلام: لوكاشينكو طلب من بوتين نشر
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
صواريخ "إس-400" الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/si99

طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من نظيره الروسي فلاديمير بوتين تزويد مينسك بصواريخ "إس-400" للدفاع الجوي.

إقرأ المزيد
منظومات
منظومات "إس-400" تدخل الخدمة القتالية في مقاطعة بريست ببيلاروس

وذكرت الوكالة أنه سبق وتم نشر منظومة من هذه الصواريخ في مقاطعة غوميل جنوب شرق بيلاروس، فيما من المقرر نشر ثانية غربي العاصمة، "كي لا تقتصر حمايتها على مينسك وحدها".

المصدر: "سبوتنيك - بيلاروس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا