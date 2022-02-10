منظومات "إس-400" تدخل الخدمة القتالية في مقاطعة بريست ببيلاروس

قالت وزارة دفاع بيلاروس، إن منظومات دفاع جوي صاروخية روسية من طراز "إس-400"، باشرت الخدمة القتالية في ميدان التدريب في بريست، وذلك خلال اختبار قوات الرد السريع لدولة الاتحاد.

وأضافت الوزارة: "باشرت منظومات دفاع جوي صاروخية من طراز إس-400، تابعة للدائرة العسكرية الشرقية الروسية، بتنفيذ مهمتها القتالية ضمن نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لجمهورية بيلاروس وروسيا الاتحادية وانتشرت في ميدان تدريب بمقاطعة بريست، وذلك في إطار اختبار قوات الرد السريع لدولة الاتحاد".

إقرأ المزيد

ووفقا للوزارة، قام عناصر هذه المنظومات بنشر المعدات العسكرية في المواقع المحددة لها، وبدأوا في تنفيذ مهام مراقبة المجال الجوي في منطقة المسؤولية المحددة لهم.

في وقت سابق، نفذت وحدات الدفاع الجوي المذكورة، عملية انتقال بلغت مسافتها أكثر من 9000 كيلومتر من نقطة انتشارها الدائمة، في إقليم خاباروفسك في أقصى شرق روسيا إلى بيلاروس.

المصدر: نوفوستي