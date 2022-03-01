لوكاشينكو يوجّه بنشر قوات إضافية على الحدود مع أوكرانيا

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أنه وجّه بنشر قوات إضافية في جنوب البلاد على الحدود مع أوكرانيا، في اليوم السادس من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي إن مروحيات وطائرات عسكرية منتشرة في غوميل وبارانوفيتشي ولونينتس تؤمن حاليا هذه الحدود.

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وأضاف أنه أمر بنشر خمس كتائب تكتيكية لحماية الحدود الجنوبية.

وتضم هذه المجموعات عادة مئات الجنود، وتكون مزودة بمدرعات وأسلحة مدفعية.

وأكد لوكاشينكو أن بلاده لن تشارك في الهجوم على أوكرانيا، قائلا "هذه ليست مهمتنا".

كما أمر رئيس بيلاروس بنشر قوات إضافية على الحدود مع بولندا غربا لحماية بيلاروس من أي هجوم محتمل لحلف شمال الأطلسي.

وقال: "لا يجوز تحت أي ظرف السماح لقوات الأطلسي بغزو الأراضي البيلاروسية، أو إجراء أدنى عملية على أراضينا".

وأفاد بأنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر صواريخ إس-400 إضافية لحماية أرضي بيلاروس الغربية.

المصدر: أ ف ب