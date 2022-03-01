ألمانيا: لن يتم ترخيص "السيل الشمالي 2" في المدى المنظور

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك أن مشروع أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" الواصل إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، لن يتم ترخيصه في المدى المنظور.

وقال هابك في تصريح للصحفيين بعد وصوله إلى واشنطن: "كان لدينا مشروع "السيل الشمالي 2"، ليس واضحا الآن ما إذا كان سيحصل على إذن التشغيل في المدى المنظور".

إقرأ المزيد

وأضاف أن ألمانيا اتبعت في السنوات العشر الماضية "سياسة ساذجة، وربما خاطئة" تجاه روسيا، ونتيجة لذلك وقعت في "اعتماد سياسي كبير في مجال الطاقة" على روسيا.

وأكد أن هذا الوضع تغير منذ تولي الحكومة الألمانية الجديدة السلطة.

وأعلنت شركة "Nord Streeam 2 AG" التي تضم شركات روسيا وأوروبية بالمناصفة والمشغلة للمشروع، إفلاسها.

وتم الانتهاء من بناء المشروع، الذي تشارك فيه شركة "غازبروم" مع شركات أوروبية، العام الماضي، وإلى الآن كانت تتم مماطلة اعتماده من الهيئات الأوروبية بسبب رفضه من قبل بعض دول المنطقة والولايات المتحدة التي سبق أن فرضت عقوبات أبطأت المشروع.

المصدر: "نوفوستي" + RT