لوكاشينكو يعلن التأهب القتالي في الدفاع الجوي البيلاروسي

قال رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو في اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم، إنه تم وضع وسائط الدفاع الجوي الوطنية في حالة تأهب لمنع ضرب روسيا "في ظهرها".

وشدد لوكاشينكو على أن الجيش البيلاروسي لا يشارك في الأعمال القتالية في أوكرانيا، ولن يفعل ذلك في المستقبل.

وأضاف: "لم ولن يشارك الجيش البيلاروسي في الأعمال القتالية. يمكننا إثبات ذلك لأي شخص. علاوة على ذلك، لم تثر القيادة الروسية هذه المسألة معنا أبدا - مسألة مشاركتنا في النزاع المسلح. ولاحقا نحن لا نعتزم بتاتا المشاركة في هذه العملية الخاصة في أوكرانيا. لا توجد الحاجة لذلك".

ونوه لوكاشينكو، بأن تم نشر بعض قوات ووسائط الجيش البيلاروسي في الاتجاه الجنوبي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وقال: "نغطي حدود الدولة من بريست الى مازيير بقواتنا لمنع تغلغل الراديكاليين والسلاح في البلاد".

المصدر: تاس