دونيتسك تعلن تدمير مقر قيادة قوات "الشمال" الأوكرانية ومقتل آمريه

أعلن نائب قائد قوات دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين القضاء على العميد دميتري كراسيلنيكوف قائد قوات "الشمال" الأوكرانية ومأموريه بعملية لقوات دونيتسك بتغطية نارية روسية.

وقال: "نتيجة للأعمال المشتركة الناجحة للقوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، تم تدمير مقر قوات "الشمال" التكتيكية، والقضاء على معظم ضباطه".

وأضاف: "بين القتلى قائد قوات "الشمال" الأوكرانية العميد كراسيلنيكوف، كما أصيب قائد قوات "الشرق" الفريق يوري سودول بجروح خطيرة، وحسب المعلومات الواردة من ماريوبل تم نقله بواسطة مروحية، كما قتل قائد اللواء 53 العقيد دميتري تيتينكو".

وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في الـ17 من فبراير الماضي، أن القوات الأوكرانية نفذت أعنف قصف خلال الأشهر الأخيرة على مدن الجمهوريتين ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية، وخلّف إصابات في صفوف المدنيين.

المصدر: "تاس"