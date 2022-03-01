بايدن: بحثت مع زيلينسكي دعم واشنطن المستمر لكييف والمساعدة الأمنية والإنسانية لها

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بحث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعم واشنطن المستمر لكييف، والمساعدات الأمنية والإنسانية لها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا تدافع عن نفسها ضد التدخل الروسي.

وتابع: "سنحاسب روسيا، ولعقوباتنا تأثير مدمر بالفعل".

I just spoke with President Zelenskyy to discuss our continued support for Ukraine — including security assistance and humanitarian aid — as it defends itself against Russian aggression. We will hold Russia accountable, and our sanctions are already having a devastating impact. pic.twitter.com/9X9x07QbD0 — President Biden (@POTUS) March 1, 2022

وقال البيت الأبيض إن الاتصال استغرق ما يزيد قليلا عن نصف الساعة.

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المصدر: وكالات