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بايدن: بحثت مع زيلينسكي دعم واشنطن المستمر لكييف والمساعدة الأمنية والإنسانية لها

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بايدن: بحثت مع زيلينسكي دعم واشنطن المستمر لكييف والمساعدة الأمنية والإنسانية لها
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بحث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعم واشنطن المستمر لكييف، والمساعدات الأمنية والإنسانية لها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا تدافع عن نفسها ضد التدخل الروسي.

وتابع: "سنحاسب روسيا، ولعقوباتنا تأثير مدمر بالفعل".

وقال البيت الأبيض إن الاتصال استغرق ما يزيد قليلا عن نصف الساعة.

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المصدر: وكالات

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