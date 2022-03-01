أفراد بعثة "الأمن والتعاون في أوروبا" يغادرون لوغانسك ودونيتسك باتجاه روسيا

غادر ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا صباح اليوم الثلاثاء مكاتبهم في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين متجهين إلى الحدود مع روسيا.

وقال روسلان يعقوبوف، ممثل "دونيتسك الشعبية" في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار: "كافة المركبات الـ 43 التابعة لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تغادر أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت سلطات دونيتسك أن قافلة سيارات "الأمن والتعاون في أوروبا" انطلقت باتجاه الحدود الروسية، دون تحديد اسم المعبر الذي اتجهت القافلة إليه.

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وذكرت وكالة "تاس" أن قافلة أخرة مكونة من سيارات البعثة الأوروبية في لوغانسك، غادرت أيضا متجهة إلى الحدود مع روسيا.

وحسب مصدر مقرب من البعثة، فإنه من المتوقع أن تصل القافلة إلى مدينة كامينسك شختينسكي بمقاطعة روستوف الروسية.

وفي وقت سابق قالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلغا شميد، إنها قررت إخراج جميع أعضاء بعثة المنظمة من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

المصدر: وكالات