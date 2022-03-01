واشنطن.. الجمهوريون يطرحون مشروع قانون لحظر شراء النفط الروسي

طرح أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لحظر شراء الولايات المتحدة النفط من روسيا.

وقال السيناتور روجر مارشال الذي بادر إلى هذا الاقتراح في بيان له: "قبل كل شيء، يحتاج الرئيس جو بايدن إلى استئناف إنتاج الطاقة الأمريكية ووقف تمويل حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أوكرانيا من خلال الاستمرار في شراء النفط الخام من روسيا".

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وكان السيناتور الديمقراطي إد ماركي أعلن في وقت سابق عن نيته تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس لحظر استيراد المنتجات النفطية من روسيا.







المصدر: "تاس"