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واشنطن.. الجمهوريون يطرحون مشروع قانون لحظر شراء النفط الروسي

أخبار روسيا

واشنطن.. الجمهوريون يطرحون مشروع قانون لحظر شراء النفط الروسي
Gettyimages.ru
مبنى الكونغرس الأمريكي
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طرح أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لحظر شراء الولايات المتحدة النفط من روسيا.

وقال السيناتور روجر مارشال الذي بادر إلى هذا الاقتراح في بيان له: "قبل كل شيء، يحتاج الرئيس جو بايدن إلى استئناف إنتاج الطاقة الأمريكية ووقف تمويل حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أوكرانيا من خلال الاستمرار في شراء النفط الخام من روسيا".

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وكان السيناتور الديمقراطي إد ماركي أعلن في وقت سابق عن نيته تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس لحظر استيراد المنتجات النفطية من روسيا.



المصدر: "تاس" 

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