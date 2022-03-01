القوات الشعبية تطبق الحصار على وحدات أوكرانية قرب دونيتسك

قال ألكسندر سيميونوف، أحد المحاربين القدامى في كتيبة "فوستوك"، إن القوات الشعبية تطبق الحصار على قوات أوكرانيا قرب مدينة دونيتسك.

وأكد سيميونوف، أن القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، تنفذ عملية تطويق الوحدات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، وسرعان ما سيبدأ عناصرها في الاستسلام بشكل جماعي، كما كان في وقت من الأوقات بالقرب من ستالينغراد".

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وأضاف: "على محور دونيتسك، تتحرك قواتنا ببطء ولكن بثقة. يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه تم حشد في هذه المنطقة عدد كبير من وحدات الجيش الأوكراني مع كتائب القوميين المتعصبين".

وشدد على أن "هذه معاقل ومناطق كانت محصنة جيدا. لكن على الرغم من ذلك، فإن قواتنا المسلحة تتقدم بثقة في الاتجاهات المحددة لها. كل يوم يستسلم عدد معين من قوات الأمن الأوكرانية ويلقون بأسلحتهم. وفقا للمعلومات المتوفرة بدأت تظهر مشاكل في إمداد القوات المتبقية بالوقود والذخيرة والطعام".

المصدر: نوفوستي