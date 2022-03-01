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صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

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صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف
AFP
العاصمة الأوكرانية كييف - أرشيف
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دوت في العاصمة الأوكرانية صفارات الإنذار من غارات جوية بعد تهديدات أطلقتها وزارة الدفاع الروسية بتوجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة على مراكز الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت عزمها توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

وجاء في بيان نشرته الوزارة اليوم الثلاثاء أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة ازداد الهجمات الإعلامية على مؤسسات الدولة الروسية أضعافا، ومن بينها تهديدات بالقتل ترسل عبر الهاتف إلى مواطنين روس وبلاغات هاتفية عن تفخيخ مدارس ورياض أطفال ومحطات قطار وغيرها من منشآت المرافق العامة.

وتابع البيان أن الهجمات الإعلامية تنفذ من قبل المركز الـ 72 الرئيسي الخاص بالعمليات الإعلامية النفسية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالتعاون مع فرق العمليات السيبرانية في هيئة الأمن الأوكرانية باستخدام البرمجيات والمعدات الحاسوبية ومنشآت الاتصالات في العاصمة الأوكرانية كييف.

المصدر:RT

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