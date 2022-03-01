الجعفري: الغرب مستعد لتسليح حتى النازيين من أجل إيذاء روسيا

اتهم نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، الغرب بأنه لا يتردد في تسليح النازيين الجدد في أوكرانيا، الذين يرفعون نفس الرايات التي حملتها ألمانيا النازية والتي دمرت كل أوروبا.

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وقال الجعفري في حديثه لوكالة "نوفوستي": "لقد مرت 75 سنة على الانتصار على النازية. بعد سنوات عديدة ظهر هناك من أعلن استعداده لدعم النازيين الجدد في أوكرانيا الذين يرفعون نفس اللافتات التي كانت تعتبر شبح أوروبا. لكنهم تلقوا دعم هذه الدول ودعم الاستخبارات فقط لأنهم ضد روسيا. الغرب لن يتردد في تسليح الشيطان لمواجهة روسيا إذا كان ذلك في مصلحته".

وأضاف الدبلوماسي السوري ان دعم النازيين في أوكرانيا يتم في أيامنا هذه بغض النظر من أن الغرب كان يحارب إلى جانب روسيا هذا التهديد المشترك منذ عقود. ودقق: " لكن إذا كانوا حلفاء حقيقيين في تلك الحرب، فلن يدعموا النازيين الجدد اليوم".

وتابع: "لذلك، لا ينبغي أن يتفاجأ أحد ونحن لا نستبعد إرسال إرهابيي داعش إلى أوكرانيا غدا".

المصدر: نوفوستي