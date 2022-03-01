سكان القرى في دونباس يشتكون من عمليات نهب يمارسها الجيش الأوكراني
AFP Genya SAVILOV
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اشتكى سكان قرى منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا من عمليات سطو ونهب تمارسها قوات الجيش الأوكراني، المنسحبة أمام تقدم قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بدعم ناري روسي.
وقال أحد سكان قرية بوغاس: "هناك منزل كبير قاموا بطرد مالكه العجوز إلى الشارع ونهبوا كل شيء فيه. كان ميسور الحال... مزارع. لم يتركوا له أي شيء وحين لم يستطيعوا تشغيل سيارته قاموا بإضرام النار فيها".
يذكر أن القوات الروسية تواصل لليوم السادس عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا، مع التركيز على قطاعها المالي.
المصدر: "نوفوستي"
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