اليابان تنقل سفارتها إلى غرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية إغلاق سفارتها في كييف ونقل دبلوماسييها إلى لفوف غربي أوكرانيا وتقليص عددهم هناك، على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "الدائرة الدبلوماسية ستنتقل إلى التمثيل المؤقت الذي تم تهيئته في مدينة لفوف في وقت سابق من الشهر الماضي، وتقليص عدد أفراد البعثة الدبلوماسية هناك".

من جهتها، قررت شركة "سوميتومو إلكتريك" اليابانية تعليق عمل مصنع لها في جنوب أوكرانيا لإنتاج الموصلات الكهربائية الخاصة بالسيارات بسبب الأوضاع السائدة في هذا البلد.

وأكدت إدارة الشركة، على أن "القرار اتخذ حفاظا على سلامة العاملين في المصنع، والذين يبلغ عددهم حوالي 6 آلاف شخص".

يشار إلى أن شركة "سوميتومو" اليابانية لديها 37 مركز مبيعات للسيارات اليابانية في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: "تاس"