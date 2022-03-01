شرطة دونيتسك تحكم الطوق على مدينة ماريوبول

أعلن نائب رئيس الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك، إيدوارد باسورين، أن الانتهاء من تطويق مدينة ماريوبول الأوكرانية من قبل قوات الجمهورية بدعم من القوات الروسية سيتم اليوم الثلاثاء.

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وقال باسورين في بث لقناة "روسيا-24"، اليوم الثلاثاء: "سيتم اليوم الانتهاء من تطويق ماريوبول، سيتم تطويقها بالكامل".

وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لتنظيم استفزازات جديدة في منطقة مدن ماريوبول وغورلوفكا ودونيتسك، موضحا: "ينوون ارتداء الزي العسكري الروسي والعسكريين في جمهوريتنا، ويقتلون المدنيين. وهذا ليس فقط في منطقة ماريوبول، بل أيضا في منطقة غورلوفكا. وفي دونيتسك سيقومون بمثل هذه الاستفزازات".

المصدر: تاس