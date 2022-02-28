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شرطة دونيتسك: قوات الجمهورية تقترب من مدينة ماريوبول

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شرطة دونيتسك: قوات الجمهورية تقترب من مدينة ماريوبول
نائب رئيس الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك الشبعية إيدوارد باسورين
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أعلن نائب رئيس دائرة الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين أن العملية الهجومية باتجاه مدينة ماريوبول تجري بنجاح وقد تم تحرير 19 تجمعا سكنيا.

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وقال باسورين في بث لقناة "روسيا-1"، اليوم الاثنين: "تتحرك العملية الهجومية التي تجري في اتجاه مدينة ماريوبول، بشكل ناجح، وحتى الآن قمنا بتحرير 19 تجمعا سكنيا كانت تحت السيطرة الأوكرانية".

وأضاف: "نقترب من ماريبول، ستتم محاصرتها بالكامل قريبا".

المصدر: تاس

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