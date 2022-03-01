أنباء عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية لصاروخ استهدف أحد المطارات في مقاطعة روستوف داخل روسيا

تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء في مقاطعة روستوف داخل روسيا.

وقال مراسلنا إن الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخا أطلق من الجانب الأوكراني فوق مطار عسكري في تاغانروغ، لم تقع إصابات أو أضرار في المطار المستهدف.