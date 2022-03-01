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لوكاشينكو: أوقفنا في السنوات الثلاث الأخيرة نشاط 12 عميلا للاستخبارات الأوكرانية

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لوكاشينكو: أوقفنا في السنوات الثلاث الأخيرة نشاط 12 عميلا للاستخبارات الأوكرانية
Sputnik
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده أوقفت نشاط 12 عميلا للاستخبارات الأوكرانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

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ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: "يمكننا كشف أسمائهم. كنا نفترض آنذاك وأصبح هذا الأمر واضحا الآن، أنه كان من الضروري بالنسبة لهم قبل التعامل مع روسيا، تدمير ما يسمى بالشرفة البيلاروسية. قبل القتال مع روسيا كانوا يتدربون علينا".

وأضاف أنه "بعد فشل الحرب الخاطفة في بيلاروس في أغسطس عام 2020 بدأوا في خنقنا اقتصاديا"، متابعا أن "أوكرانيا التي يحبها كل مواطن بيلاروسي، أصبحت في مجرى التصريحات المعادية لبيلاروس".

المصدر: تاس

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