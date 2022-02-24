أوكرانيا تتهم بيلاروس بدعم العملية العسكرية الروسية

اتهم حرس الحدود الأوكراني السلطات البيلاروسية بدعم العملية العسكرية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا فجر اليوم الخميس ضد أهداف في أوكرانيا.

وذكر حرس الحدود الأوكراني في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "في الساعة الخامسة من فجر اليوم تقريبا تعرضت حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروس لهجوم من القوات الروسية المدعومة من بيلاروس".

وتابع أن القوات الروسية تستهدف القوات والمرافق التابعة لحرس الحدود في مقاطعات لوغانسك وسومي وخاركوف وتشرنيغوف وجيتومير باستخدام المدفعية والأسلحة الثقيلة، لافتا إلى أن الضربات الروسية تأتي أيضا من أراضي شبه جزيرة القرم.

المصدر: RT