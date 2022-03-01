وزير الدفاع السلوفيني يعلن إصابة قنصلية بلاده جراء القصف في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع السلوفيني ماتي تونين عن إصابة مبنى قنصلية بلاده في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا جراء القصف هناك.

وقال تونين في تغريدة عبر "تويتر": "أدين بشدة الهجوم الذي أدى إلى تخريب القنصلية السلوفينية في خاركوف".

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وكان تونين أعلن أن السلطات السلوفينية ستساعد أوكرانيا ماليا وإنسانيا وعسكريا بإرسال المساعدات.

المصدر: "نوفوستي"