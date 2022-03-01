وزير الدفاع السلوفيني يعلن إصابة قنصلية بلاده جراء القصف في أوكرانيا
Globallookpress
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أعلن وزير الدفاع السلوفيني ماتي تونين عن إصابة مبنى قنصلية بلاده في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا جراء القصف هناك.
وقال تونين في تغريدة عبر "تويتر": "أدين بشدة الهجوم الذي أدى إلى تخريب القنصلية السلوفينية في خاركوف".
وكان تونين أعلن أن السلطات السلوفينية ستساعد أوكرانيا ماليا وإنسانيا وعسكريا بإرسال المساعدات.
المصدر: "نوفوستي"
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