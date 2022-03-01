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وزير الدفاع السلوفيني يعلن إصابة قنصلية بلاده جراء القصف في أوكرانيا

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وزير الدفاع السلوفيني يعلن إصابة قنصلية بلاده جراء القصف في أوكرانيا
Globallookpress
وزير الدفاع السلوفيني ماتي تونين
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أعلن وزير الدفاع السلوفيني ماتي تونين عن إصابة مبنى قنصلية بلاده في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا جراء القصف هناك.

وقال تونين في تغريدة عبر "تويتر": "أدين بشدة الهجوم الذي أدى إلى تخريب القنصلية السلوفينية في خاركوف".

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وكان تونين أعلن أن السلطات السلوفينية ستساعد أوكرانيا ماليا وإنسانيا وعسكريا بإرسال المساعدات.

المصدر: "نوفوستي" 

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