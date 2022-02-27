روسيا تغلق أجواءها أمام شركات طيران دول البلطيق وسلوفينيا
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أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول ضد روسيا.
وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان لها إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنيّة عبر المجال الجوي الروسي.
وكانت روسيا أغلقت السبت مجالها الجوي أمام شركات الطيران البلغارية والبولندية والتشيكية، بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية.
وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية لوكالة "فرانس برس" السبت أن بلاده تعتزم أيضا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.
المصدر: "أ ف ب"
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