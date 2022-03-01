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قوات لوغانسك تعلن تحرير 15 مركزا سكنيا

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قوات لوغانسك تعلن تحرير 15 مركزا سكنيا
Sputnik
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قالت قيادة القوات الشعبية بجمهورية لوغانسك، إن عناصرها تمكنوا من طرد القوات الأوكرانية من 15 مركزا سكنيا وتحريرها.

وأضافت القيادة في بيانها: "تمكنت وحداتنا المقاتلة من تحرير 15 مركزا سكنيا، وتم طرد القوات الأوكرانية من: بوتيلينو وأرتيوم، وشيروكي وشولغينكا، وتيوبلويه ونيجني تيوبلويه وفيرخني تيوبلويه، وبلاتينا وبتروفكا وباخموتوفكا، وغيراسيموفكا ومالينوفيه، ونيجني اولخوفيا وفيرخني اولخوفيا وكاميشنويه".

 ويوم أمس أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أن القوات الشعبية بجمهورية لوغانسك وبدعم ناري من الجيش الروسي، تنفذ عمليات هجومية ناجحة وتقدمت 23 كيلومترا.

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المصدر: نوفوستي

 

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