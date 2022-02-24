قوات لوغانسك تسيطر على قرية لوغانسكايا ومدينة ستشاستيه

قال فيتالي كيسيليوف مستشار وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، إن قوات الجمهورية تمكنت من السيطرة على قرية لوغانسكايا ومدينة ستشاستيه وطردت القوات الأوكرانية من هناك.

وأضاف المستشار: "مدينة ستشاستيه وقرية لوغانسكايا، تحت سيطرة جمهورية لوغانسك الشعبية".

وكان نفس المستشار، قد أعلن في حوالي الساعة 7:00، عن الهجوم في هذا الاتجاه.

المصدر: نوفوستي

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