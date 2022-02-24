قوات لوغانسك تسيطر على قرية لوغانسكايا ومدينة ستشاستيه
AP
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قال فيتالي كيسيليوف مستشار وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، إن قوات الجمهورية تمكنت من السيطرة على قرية لوغانسكايا ومدينة ستشاستيه وطردت القوات الأوكرانية من هناك.
وأضاف المستشار: "مدينة ستشاستيه وقرية لوغانسكايا، تحت سيطرة جمهورية لوغانسك الشعبية".
وكان نفس المستشار، قد أعلن في حوالي الساعة 7:00، عن الهجوم في هذا الاتجاه.
المصدر: نوفوستي
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