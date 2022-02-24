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قوات لوغانسك تسيطر على قرية لوغانسكايا ومدينة ستشاستيه

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قوات لوغانسك تسيطر على قرية لوغانسكايا ومدينة ستشاستيه
AP
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قال فيتالي كيسيليوف مستشار وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، إن قوات الجمهورية تمكنت من السيطرة على قرية لوغانسكايا ومدينة ستشاستيه وطردت القوات الأوكرانية من هناك.

وأضاف المستشار: "مدينة ستشاستيه وقرية لوغانسكايا، تحت سيطرة جمهورية لوغانسك الشعبية".

وكان نفس المستشار، قد أعلن في حوالي الساعة 7:00، عن الهجوم في هذا الاتجاه.

المصدر: نوفوستي

 

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