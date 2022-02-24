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لوغانسك تعلن بدء اقتحام بلدة خاضعة لسيطرة أوكرانيا في دونباس

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لوغانسك تعلن بدء اقتحام بلدة خاضعة لسيطرة أوكرانيا في دونباس
Sputnik
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أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية صباح اليوم الخميس أن وحدات قواتها شنت عملية عسكرية في بلدة شاستيه الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية في دونباس.

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من جانبه، قال إدوارد باسورين، نائب قائد القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قوات الجمهورية تهاجم مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس بأكمله، مستخدمة جميع وسائل التدمير المتاحة لها.

وحث باسورين القوات الأوكرانية على إلقاء سلاحها.

يأتي ذلك تزامنا مع قيام الجيش الروسي بتنفيذ عملية عسكرية لحماية دونباس، أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس.

المصدر: وكالات

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