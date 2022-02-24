لوغانسك تعلن بدء اقتحام بلدة خاضعة لسيطرة أوكرانيا في دونباس
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgkq
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية صباح اليوم الخميس أن وحدات قواتها شنت عملية عسكرية في بلدة شاستيه الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية في دونباس.
من جانبه، قال إدوارد باسورين، نائب قائد القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قوات الجمهورية تهاجم مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس بأكمله، مستخدمة جميع وسائل التدمير المتاحة لها.
وحث باسورين القوات الأوكرانية على إلقاء سلاحها.
يأتي ذلك تزامنا مع قيام الجيش الروسي بتنفيذ عملية عسكرية لحماية دونباس، أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.