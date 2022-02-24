بوتين يعلن إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية

بوتين يعلن عن قرار إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس

بوتين: روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية

بوتين: روسيا تعتبر أن من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير

بوتين: تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من "أولئك الذين احتجزو أوكرانيا رهينة"

بوتين يحث الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم

بوتين: ينبغي ألا يساور أحدا شك في أن الهجوم المباشر على روسيا سيؤدي إلى وعواقب وخيمة على المعتدي المحتمل

بوتين: في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور

بوتين: لا يمكن لروسيا أن تشعر بالأمان وتستمر في الوجود والتطور في ظل تهديد دائم من أوكرانيا

بوتين: محاولات روسيا الاتفاق على عدم توسيع الناتو باءت بالفشل والوضع بشأن توسع الحلف أصبح أكثر خطورة ولم يعد بإمكاننا الصمت

بوتين: بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها هذه سياسة احتواء لروسيا لكنها بالنسبة لنا هذا تهديد حقيقي لوجود الدولة

بوتين: لا يمكن أن ينظر المرء دون شفقة إلى الإبادة الجماعية التي تحدث في دونباس

بوتين: روسيا تحترم وستحترم سيادة الدول التي تشكلت في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي وكازاخستان مثال على ذلك

المصدر: وكالات